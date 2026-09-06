Юмор за день и приемлемый способ

К воскресному вечеру план на новую жизнь обычно уже готов: с понедельника встаём пораньше, завтракаем без спешки и выходим из дома вовремя. Правда, будильников всё равно ставим пять, потому что утром мы почему-то не разделяем собственный вечерний энтузиазм. Особенно в той части, где надо встать пораньше.

Пока до этих переговоров с собой есть время, предлагаем посмотреть лучшие мемы, шутки и смешные картинки за воскресенье, 6 сентября. Тогда завтра на вопрос «Как прошли выходные?» можно будет с чистой совестью ответить: «Было над чем посмеяться», не вдаваясь в подробности стирки и похода за продуктами. Всё-таки кое-что в личной жизни должно оставаться личным.

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