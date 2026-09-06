Юмор за неделю и свингеры

Первая неделя сентября прошла примерно так, как и положено первой неделе сентября: утром уже хочется куртку, днём непонятно, зачем ты её взял, а вечером календарь с невинным видом сообщает, что завтра понедельник. Кажется, только вчера мы прощались с августом, а сегодня уже строим планы на новую неделю с уверенностью, которую пока ничто особенно не подкрепляет.

Перед тем как снова становиться собранными и ответственными, можно позволить себе ещё немного воскресенья. Мы собрали лучшие мемы, шутки и смешные картинки за неделю с 31 августа по 6 сентября: про работу, отношения, домашние дела и другие ситуации, в которых человек узнаёт себя чуть быстрее, чем ему хотелось бы. Это вторая часть, ссылка на первую будет внизу. Хорошее настроение перед понедельником само себя не организует.

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