Юмор за день и боязнь детства

Суббота, 5 сентября, почти закончилась, а человечество снова сделало всё возможное, чтобы интернет не остался без новых поводов посмеяться. Где-то сломался Wi-Fi, кто-то неправильно понял инструкцию, кто-то слишком честно ответил на простой вопрос. В общем, день прожит не зря.

Мы собрали лучшее за сегодня: смешные картинки, удачные мемы и шутки, которым не нужно пять минут объяснений. Идеальный вечерний набор для тех, кто уже сделал достаточно серьёзное лицо за эту неделю и может наконец вернуть ему нормальное выражение.

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