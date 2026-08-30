Юмор за неделю и мотор для лодки

Неделя была длинная, люди снова принимали странные решения, техника жила своей жизнью, работа почему-то не закончилась в среду, а интернет всё это внимательно записывал. В итоге к воскресенью накопилось достаточно материала, чтобы хотя бы часть происходящего выглядела не раздражающей, а смешной.

Мы выбрали лучшее за семь дней: мемы, картинки и шутки, которые не требуют объяснительной записки на полстраницы. Где-то узнаёшь знакомых, где-то себя, а кое-где лучше вообще не уточнять. Воскресный вечер для таких открытий подходит идеально.

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