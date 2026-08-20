Юмор а день и медуза

20 августа 2026, 19:05 Настя ИзмайловаЮмор а день и медуза ✕ Размер шрифта: 17px ✕ Ссылка скопирована! К вечеру четверга человек уже не работает, а убедительно изображает присутствие в рабочем процессе. Самое время открыть свежие мемы, шутки и смешные картинки, чтобы хотя бы внутренне перейти в пятницу, пока календарь продолжает упрямиться.Подписка на юморПолучайте новые мемы и юморСамые смешные материалы MixerПодписатьсяКак часто получать? Раз в день Раз в неделюЯ согласен с Политикой конфиденциальности Подписка на юморПолучайте новые мемы и юморСамые смешные материалы MixerПодписатьсяКак часто получать? Раз в день Раз в неделюЯ согласен с Политикой конфиденциальности юмор