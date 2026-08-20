20 августа 2026, 19:05

Юмор а день и медуза

Юмор а день и медуза

К вечеру четверга человек уже не работает, а убедительно изображает присутствие в рабочем процессе. Самое время открыть свежие мемы, шутки и смешные картинки, чтобы хотя бы внутренне перейти в пятницу, пока календарь продолжает упрямиться.

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