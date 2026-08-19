19 августа 2026, 19:05

Юмор за день и хороший человек

Юмор за день и хороший человек

Среда считается серединой недели, хотя по ощущениям это место где-то между давно и ещё очень долго. К этому моменту уже понятно, какие дела не успеются, какие люди не изменятся и почему фраза небольшое уточнение должна официально сопровождаться предупреждением о возможной потере времени.

Перед вами самое смешное за 19 августа: мемы, картинки и шутки для тех, кто различает тонкую иронию даже сквозь усталость. Некоторые попадания здесь настолько точные, что сначала смеёшься, потом задумываешься, а затем расслабляешься

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