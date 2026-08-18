Юмор за день и сложные углеводы

Самое время посмотреть лучшие шутки, мемы и смешные картинки за 18 августа. Здесь рабочая логика встречается с человеческой, бытовой абсурд наконец получает достойную подпись, а некоторые картинки объясняют день точнее, чем люди, которые весь день просили уточнить.