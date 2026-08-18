18 августа 2026, 19:05

Юмор за день и сложные углеводы

Юмор за день и сложные углеводы

Самое время посмотреть лучшие шутки, мемы и смешные картинки за 18 августа. Здесь рабочая логика встречается с человеческой, бытовой абсурд наконец получает достойную подпись, а некоторые картинки объясняют день точнее, чем люди, которые весь день просили уточнить.

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