Юмор за день и сложные углеводы

Вторник к вечеру обычно выглядит как понедельник, который уже освоился, запомнил наши слабые места и начал действовать увереннее. Утренний список дел к этому моменту приобрёл черты исторического документа, кофе перестал удивлять организм, а фраза на пять минут научилась занимать половину дня.
Самое время посмотреть лучшие шутки, мемы и смешные картинки за 18 августа. Здесь рабочая логика встречается с человеческой, бытовой абсурд наконец получает достойную подпись, а некоторые картинки объясняют день точнее, чем люди, которые весь день просили уточнить.