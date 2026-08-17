17 августа 2026, 13:38

Мемы про работу: ржёшь над «командной работой», а потом понимаешь, что команда - это ты и твой кофе

Мемы про работу: ржёшь над «командной работой», а потом понимаешь, что команда - это ты и твой кофе

Не знаю, как вы, а я уже слегка выгорел на работе! Работа - это, конечно, кайф: зарплата, цели, движуха. Но, будем честны, порой так и тянет швырнуть ноут в угол и рвануть на выходные с чистой совестью. Суббота - идеальный день, чтобы выдохнуть и посмеяться над нашими трудовыми буднями! Специально для вас мы собрали убойную подборку мемов про офисные заморочки, горящие дедлайны и тот момент, когда третий кофе уже не тянет. Узнаете себя? Погнали хохотать!

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