16 августа 2026, 19:05

Юмор за день и сын игрока в покер

Юмор за день и сын игрока в покер

К вечеру воскресенья человек обычно уже успел устать и от дел, и от отдыха, и даже от собственной решимости начать новую жизнь с понедельника. В такие минуты особенно ценятся шутки, которым не требуется пояснительная записка: увидел, понял, усмехнулся, отправил тому, кто «точно оценит».

Мы собрали лучшие мемы, смешные картинки и меткие наблюдения за воскресенье, 16 августа. Здесь бытовой абсурд наконец-то выглядит логично, животные ведут себя убедительнее людей, а одна удачная подпись заменяет длинный разговор о том, как прошла неделя.

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