15 августа 2026, 13:37

Мемы про работу: ржёшь над «гибким графиком», а потом понимаешь, что гибкий он только в одну сторону

Мемы про работу: ржёшь над «гибким графиком», а потом понимаешь, что гибкий он только в одну сторону

Не знаю, как вы, а я уже слегка выгорел на работе! Работа - это, конечно, кайф: зарплата, цели, движуха. Но, будем честны, порой так и тянет швырнуть ноут в угол и рвануть на выходные с чистой совестью. Суббота - идеальный день, чтобы выдохнуть и посмеяться над нашими трудовыми буднями! Специально для вас мы собрали убойную подборку мемов про офисные заморочки, горящие дедлайны и тот момент, когда третий кофе уже не тянет. Узнаете себя? Погнали хохотать!

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Мемы про работу: ржёшь над «гибким графиком», а потом понимаешь, что гибкий он только в одну сторону

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