Юмор за день и аквариум с бегемотами

Есть теория, что смех продлевает жизнь. Судя по некоторым рабочим неделям, он как минимум помогает дожить до субботы без серьёзных потерь для характера. Пятничный вечер поэтому лучше начинать не с подведения итогов, а с чего-нибудь, что эти итоги слегка обесценит.

Перед вами свежая подборка лучших шуток, мемов и смешных картинок пятницы, 14 августа. Без юмора, который приходится объяснять громкостью, зато с точными бытовыми наблюдениями, неожиданными поворотами и картинками, способными сказать о нашей жизни больше, чем некоторые многочасовые совещания.

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