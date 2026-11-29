В Испании за два часа до закрытия участков проголосовали более 68% избирателей. Это рекорд

В воскресенье, 29 ноября, в Испании проходят досрочные парламентские выборы, которые могут завершить восьмилетнее пребывание социалиста Педро Санчеса у власти. По предварительным данным МВД страны, к 18:00 по мадридскому времени проголосовали более 68% избирателей. Это примерно на 15 процентных пунктов больше, чем к тому же часу на выборах 2023 года.

Испания обновила рекорд явки именно к шести часам вечера. Как отмечает испанская газета El País, прежний максимум держался 30 лет: в марте 1996 года к этому времени бюллетени опустили в урны 63,45% избирателей.

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Главный соперник Санчеса - лидер правоцентристской Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо. Перед выборами большинство опросов давало его партии небольшое преимущество над социалистами. Чтобы сформировать правительство, Фейхоо может понадобиться поддержка ультраправой партии Vox. Если её представители получат министерские посты, это станет первым участием крайне правых в правительстве Испании со времён диктатуры Франсиско Франко.

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Санчес назначил досрочные выборы после того, как его правительству не удалось провести через парламент поправки к жилищному законодательству. Одним из символов жилищного кризиса стала история 87-летней жительницы Мадрида, чьё выселение вызвало протесты по всей стране. Другими темами кампании стали дороговизна жизни, иммиграция и коррупционные скандалы.

На материковой части Испании участки закрываются в 21:00 по латвийскому времени, на Канарских островах - часом позже. Первые результаты подсчёта голосов ожидаются около 22:00 по времени Риги.