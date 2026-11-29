В Латвии неделя начнётся с ночных морозов до −8 °C, а в Риге уже к среде ожидается оттепель. Цифра −24 °C, которая попала в заголовки о волне холода в Европе, взята из польского прогноза. Такой мороз возможен в отдельных районах на юге и востоке Польши. Для Латвии на ближайшие дни синоптики дают гораздо более мягкий прогноз.

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Где может похолодать до −24 °C

Польское издание DobraPogoda24 в прогнозе от 28 ноября называет период с 29 ноября по 3 декабря. Сильнее всего, по оценке автора, может выхолодать в котловинах и низинах у Карпат - в Малопольше, Подкарпатье и на юге Верхней Силезии.

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Имеет значение даже то, прояснится ли небо к вечеру. Если облака разойдутся и стихнет ветер, заснеженная поверхность за ночь быстро остынет, а в низинах скопится холодный воздух. Именно при таких условиях польские синоптики допускают местами до −24 °C, особенно у самой земли. Там может быть заметно холоднее, чем на высоте двух метров, на которой метеостанции обычно измеряют температуру воздуха. Прогноз об отклонении от климатической нормы на 5–12 градусов тоже относится к отдельным районам Польши.

Что ждёт Латвию и Ригу

По прогнозу, который 29 ноября передало агентство LETA, в начале недели в Латвии сохранится сухая погода с переменной облачностью. По ночам ожидается от −3 до −8 °C, на побережье будет немного теплее. Днём на большей части страны температура составит от −3 до +2 °C. Ветер будет южным и юго-западным, у моря - порывистым.

В Риге самым холодным из ближайших четырёх дней обещает стать понедельник, 30 ноября: около −4 °C ночью и −2 °C днём. Во вторник, 1 декабря, дневная температура приблизится к нулю, в среду ожидается около +2 °C, а в четверг - до +4 °C. Так что первые декабрьские ночи в столице ещё могут быть морозными, но днём температура постепенно поднимется выше нуля.