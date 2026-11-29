В пятницу, 27 ноября, покупатели в США за один день потратили в интернет-магазинах 13,1 млрд долларов. По предварительным данным Adobe Analytics, это на 11,1% больше, чем в «чёрную пятницу» прошлого года. Сумма превысила прогноз аналитиков и стала рекордной для этого дня распродаж.

Скидки пригодились и тем, кто покупал подарки, и тем, кто решил сэкономить на повседневных расходах. По наблюдениям Adobe, наряду с электроникой и другими дорогими товарами американцы искали выгодные предложения на одежду, средства личной гигиены и бытовую химию.

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В обычных магазинах посетителей стало меньше, но денег там оставили больше. Компания RetailNext, которая отслеживает посещаемость торговых точек, зафиксировала снижение на 2,9% по сравнению с прошлогодней «чёрной пятницей». При этом, по оценке Mastercard SpendingPulse, продажи в физических магазинах выросли на 3,8% - это самый высокий темп роста для этого дня с 2022 года.

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В целом розничные продажи в США, включая онлайн-покупки, увеличились на 5,8%. Mastercard учитывает разные способы оплаты, в том числе наличные. Из расчёта исключены автомобили и бензин, а суммы приведены без поправки на инфляцию.

Мировой рекорд зафиксировала и Salesforce. По её оценке, за «чёрную пятницу» покупатели по всему миру заказали в интернете товаров на 82,7 млрд долларов, на 5% больше, чем год назад. Из них 19,1 млрд долларов пришлось на США. Американская оценка Salesforce выше показателя Adobe, поскольку компании используют разные наборы данных для расчёта продаж.