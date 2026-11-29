«У нас сильное землетрясение». В Лос-Анджелесе самолёт Delta ушёл на второй круг за секунды до посадки (видео)

«Delta 1972, уходите на второй круг», - дважды повторил диспетчер аэропорта Лос-Анджелеса. Самолёт из Канзас-Сити уже приближался к полосе, когда в субботу утром, 28 ноября, у побережья Южной Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,0. До посадки оставались считаные секунды.

Момент попал на видео. Камера, снимавшая аэропорт с земли, задрожала, на заднем плане послышались автомобильные гудки. В радиоэфире голос диспетчера оставался спокойным. Следом за командой прервать посадку прозвучало короткое объяснение: «У нас сильное землетрясение».

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Толчки начались около 9:30 по местному времени. Эпицентр находился примерно в пяти километрах к юго-западу от прибрежного города Манхэттен-Бич, неподалёку от аэропорта. В этот момент Airbus A319 авиакомпании Delta Air Lines завершал заход на посадку. Следом за ним к аэропорту приближался ещё один самолёт той же авиакомпании - рейс 1628. Его экипаж также получил команду уйти на второй круг.

Самолёт из Канзас-Сити остался в воздухе ещё примерно на полчаса. За это время он пролетел над Малибу, а затем приблизился к центру Лос-Анджелеса и вернулся в аэропорт. По данным сервиса отслеживания полётов FlightAware, в 10:03 по местному времени рейс 1972 благополучно приземлился.