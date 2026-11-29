Принц Гарри тайно увиделся с отцом, королем Карлом III, после своего возвращения в Великобританию.

Как передает издание The Sun, 78-летний монарх еще в октябре пригласил младшего сына провести с ним время в королевской усадьбе Балморал в Шотландии, но об этом стало известно только сейчас.

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42-летний принц Гарри согласился на приглашение и встретился с отцом без 45-летней Меган Маркл и их двоих детей - 7-летнего сына Арчи и 5-летней дочери Лилибет. «Есть желание сохранить хорошие отношения», - сообщил инсайдер изданию об взаимоотношениях между отцом и сыном.

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По данным источников, это всего лишь четвертая встреча Карла и Гарри с момента коронации монарха, состоявшейся три с половиной года назад. Гарри посетил Балморал 17 октября - именно в это время король находился в одиночестве в своем шотландском поместье.

Королевский дворец держал этот визит в секрете. Пресс-секретари короля и принца Гарри отказались давать комментарии, о которых просили СМИ.