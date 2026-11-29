Американское издание The Hill включило 57-летнего Мэттью Макконахи в пятёрку тех, кто мог бы побороться за Белый дом в 2028 году без поддержки Демократической или Республиканской партии. Сам актёр о выдвижении не объявлял. Поводом для разговоров стало его шестиминутное видеообращение к американским избирателям.

Звезда «Интерстеллара» опубликовал ролик в октябре, накануне промежуточных выборов в Конгресс США. «Нам годами твердили, что голос за независимого кандидата - это голос, отданный впустую», - сказал Макконахи. По его словам, у таких кандидатов есть шанс вернуть политическую дискуссию ближе к центру, где взгляды многих американцев совпадают. Для этого избиратели должны видеть в них людей, способных победить.

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Возможный намёк на собственные планы актёра разглядел в этом обращении Эндрю Янг, который в 2020 году сам добивался выдвижения в президенты от Демократической партии. «Такие видео не выпускают, если сам об этом не задумываешься», - заметил он. Самого Янга The Hill тоже включило в свою пятёрку. Остальные три имени в списке - телеведущий Такер Карлсон, журналист Дон Лемон и конгрессмен от Кентукки Томас Масси.

Макконахи и прежде всерьёз обдумывал политическую карьеру. В 2021 году он несколько месяцев публично обсуждал возможность баллотироваться в губернаторы родного Техаса, но в итоге решил пропустить выборы. Пока его самое конкретное политическое заявление касается того, кому он хотел бы дать шанс на выборах. О том, попросит ли он избирателей проголосовать за него самого, актёр пока не говорил.