За последний сезон ситкома «Два с половиной человека» Эштон Кутчер заработал, по данным Forbes, около 20 миллионов долларов. К тому времени у него уже было второе занятие. Пока зрители смотрели сериал, актёр вместе с партнёрами покупал доли в молодых технологических компаниях. Одна из таких ставок - полмиллиона долларов, вложенные в Uber, - всего за пять лет подорожала примерно в сто раз.

Теперь 48-летнему Кутчеру прочат место среди миллиардеров Голливуда. Поводом стал ноябрьский выход на биржу компании Anthropic, создавшей ИИ-ассистента Claude. Пакет её акций, принадлежащий основанной Кутчером и его партнёром фирме Sound Ventures, Bloomberg оценивал примерно в 7 миллиардов долларов. Сколько из этого приходится лично на актёра, публично не раскрывалось.

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О чём говорили в гримёрке

В 2016 году журналист Forbes застал Кутчера и его делового партнёра Гая Озири в гримёрке актёра в Бербанке. В комнате, заставленной сувенирами любимой футбольной команды Кутчера Chicago Bears, собеседники обсуждали, как могли бы создать площадку для начинающих предпринимателей. К тому моменту звезда комедии «Где моя тачка, чувак?» и многолетний менеджер Мадонны уже шесть лет вместе вкладывали деньги в стартапы.

В 2010 году Кутчер, Озири и предприниматель Рон Бёркл основали A-Grade Investments. Среди их ранних приобретений оказались доли в Uber и Airbnb. Сегодня вызвать машину через приложение или снять на выходные чужую квартиру кажется таким же обычным делом, как забронировать гостиницу. Для инвесторов главный вопрос тогда звучал иначе: сколько людей согласятся сесть в машину к незнакомцу или отдать ему ключи от собственного дома?

К 2016 году у партнёров было больше 70 инвестиций. Первоначальные 30 миллионов долларов превратились в портфель стоимостью около 250 миллионов. По оценке Forbes на тот момент, один только пакет Uber, купленный за 500 тысяч долларов, стоил уже около 50 миллионов. Для самого Кутчера телевидение оставалось щедрым источником дохода. Но у доли в компании было свойство, которого нет у гонорара за сезон: она могла дорожать ещё много лет после того, как сделка состоялась.

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Вечер, после которого партнёры вложились в создателей Claude

В 2015 году Кутчер и Озири основали новую инвестиционную фирму - Sound Ventures. В 2023-м они встретились с сооснователем Anthropic Дарио Амодеи. По данным El País, разговор в Беверли-Хиллз длился несколько часов. Обсуждали, как будет развиваться искусственный интеллект, какие риски он несёт и какое место небольшая на тот момент компания может занять в гонке технологических гигантов.

Sound Ventures начала вкладывать в Anthropic в том же году. По данным Bloomberg, за несколько лет сумма инвестиций достигла примерно 435 миллионов долларов, а доля фирмы составила около 0,5%. Даже такой небольшой пакет при оценке всей компании в 1,4 триллиона долларов стоил около 7 миллиардов. Именно этот расчёт появился в прессе накануне биржевого дебюта Anthropic 19 ноября.

Стал ли Кутчер миллиардером?

Семь миллиардов - оценка пакета акций, которым Sound Ventures управляет в интересах своих инвесторов. У фирмы несколько партнёров, и она распоряжается в том числе деньгами сторонних вкладчиков. Выход Anthropic на биржу сам по себе не означает, что пакет продали, а его стоимость разделили между основателями. Размер личного вложения Кутчера и причитающаяся ему доля прибыли остаются неизвестными. Поэтому точное место актёра среди самых богатых людей Голливуда назвать пока невозможно.

К моменту биржевого дебюта Anthropic у Кутчера уже появился следующий проект. В 2026 году он оставил должность партнёра Sound Ventures, сохранил роль старшего советника и вместе с инвестором Морган Беллер основал Decimal Capital. А в начале того же года зрители увидели его в сериале Райана Мёрфи «Красота».

Пожалуй, самая примечательная цифра в этой истории - те первые полмиллиона, вложенные в Uber. В годы, когда Кутчер мог заработать десятки миллионов за телевизионный сезон, он уже учился выбирать компании, о которых большинство его зрителей ещё не слышали. Именно эта вторая профессия спустя полтора десятилетия и дала повод обсуждать, стал ли он миллиардером.