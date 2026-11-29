Грабители остановили машину посреди шоссе, произвели более 30 выстрелов и украли ювелирные изделия – подробности и видеозапись инцидента в Перу

В перуанском Кальяо близ Лимы вооружённые грабители обстреляли бронированный внедорожник и забрали из салона чемодан и две сумки. В машине ехали в аэропорт 29-летний гражданин Индии и 35-летняя перуанка. Оба получили огнестрельные ранения. По данным полиции, их жизни вне опасности.

Нападение произошло 27 ноября около половины седьмого утра на прибрежной трассе Коста-Верде. Жители соседних домов сняли происходящее из окон. По данным перуанской газеты El Comercio, прозвучало более 30 выстрелов.

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Власти заявили, что преступники преследовали автомобиль, остановили его и совершили ограбление средь бела дня.

Согласно сообщению газеты El Comercio, нападение произошло около 6:30 утра (по местному времени), когда жертвы - гражданин Индии Виджай Паграни Иза и 35-летняя перуанка Мари Натали Миранда Эспиноса - направлялись в международный аэропорт имени Хорхе Чавеса.

Шокирующие кадры инцидента, снятые из соседнего здания, показывают, как вооруженные люди окружают автомобиль и стреляют по окнам.

По имеющимся данным, грабители силой вытащили одного из пассажиров из машины, протащили его и оставили лежать на тротуаре.

Виджая и Мари доставили в клинику «Сан-Худас Тадео» в Сан-Мигеле; по имеющейся информации, их жизни ничего не угрожает, и их состояние стабильное.

Начальник полиции Кальяо Ольгер Бенавидес сообщил радиостанции RPP, что целью грабителей были драгоценности. Что именно находилось в похищенном багаже и сколько стоила добыча, следователи ещё выясняют.