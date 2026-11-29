В перуанском Кальяо близ Лимы вооружённые грабители обстреляли бронированный внедорожник и забрали из салона чемодан и две сумки. В машине ехали в аэропорт 29-летний гражданин Индии и 35-летняя перуанка. Оба получили огнестрельные ранения. По данным полиции, их жизни вне опасности.
Нападение произошло 27 ноября около половины седьмого утра на прибрежной трассе Коста-Верде. Жители соседних домов сняли происходящее из окон. По данным перуанской газеты El Comercio, прозвучало более 30 выстрелов.
Читайте нас также
Власти заявили, что преступники преследовали автомобиль, остановили его и совершили ограбление средь бела дня.
The Roaring Twenties: armed gangsters rob a car carrying valuables in Peru.
The criminals used several vehicles to block an SUV, smashed its windows and opened fire.
The robbers then took bags and packages containing valuable cargo and fled the scene. Two people suffered gunshot wounds, but their lives are not in danger.
The victims told police they had been transporting jewellery. According to local media, the loot may have included gold bars.Читайте
- NEXTA (@nexta_tv) November 28, 2026
Согласно сообщению газеты El Comercio, нападение произошло около 6:30 утра (по местному времени), когда жертвы - гражданин Индии Виджай Паграни Иза и 35-летняя перуанка Мари Натали Миранда Эспиноса - направлялись в международный аэропорт имени Хорхе Чавеса.
Шокирующие кадры инцидента, снятые из соседнего здания, показывают, как вооруженные люди окружают автомобиль и стреляют по окнам.
По имеющимся данным, грабители силой вытащили одного из пассажиров из машины, протащили его и оставили лежать на тротуаре.
Виджая и Мари доставили в клинику «Сан-Худас Тадео» в Сан-Мигеле; по имеющейся информации, их жизни ничего не угрожает, и их состояние стабильное.
Начальник полиции Кальяо Ольгер Бенавидес сообщил радиостанции RPP, что целью грабителей были драгоценности. Что именно находилось в похищенном багаже и сколько стоила добыча, следователи ещё выясняют.