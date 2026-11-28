В Кении осужденного на 200 лет лидера секты признали виновным еще в 123 смертях

В Кении суд признал лидера религиозной секты Пола Маккензи виновным в гибели еще 123 последователей. Ранее проповедник получил 200 лет тюрьмы за убийство 191 человека, включая 190 детей, сообщает Sky News.

Новый вердикт 27 ноября вынес суд города Момбаса. Маккензи признали виновным в причинении смерти по неосторожности. По данным следствия, возглавляемая им религиозная община Good News International Church действовала в лесу Шакахола недалеко от побережья Индийского океана.

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Проповедник убеждал последователей отказываться от еды и заставлять голодать собственных детей, обещая таким образом попадание в рай до наступления конца света. Как установил суд, Маккензи лично определял порядок смертельных голодовок и направлял верующих в изолированные места.

Судья Алекс Итуку отметил, что руководитель секты не только давал указания последователям, но и участвовал в событиях, приведших к их гибели. Помимо нового вердикта, Маккензи уже признали виновным в жестоком обращении с детьми, нападениях, радикализации и преступлениях террористической направленности.

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Сам проповедник отвергает обвинения. Его адвокаты сообщили о намерении обжаловать решение суда.

Массовые захоронения последователей секты обнаружили весной 2023 года. В ходе расследования правоохранители извлекли останки сотен людей. Экспертизы показали, что многие жертвы умерли от истощения, однако в отдельных случаях причиной смерти стало насилие.

Ранее сообщалось о приговоре Маккензи к 200 годам заключения. Тогда суд установил его причастность к гибели 190 детей и одного взрослого. Согласно материалам дела, участники секты переселялись в отдалённые районы леса Шакахола, где их изолировали от внешнего мира и убеждали отказаться от медицинской помощи.