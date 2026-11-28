В столице Албании Тиране 28 ноября произошли столкновения между участниками антиправительственной акции и полицией. Тысячи людей вышли на улицы, требуя отставки премьер-министра Эди Рамы. Поводом для протестов стали обвинения в коррупции, нехватка рабочих мест и недовольство состоянием образования и здравоохранения.

По данным Reuters и Associated Press, акция началась мирно, но затем некоторые демонстранты в масках стали бросать в полицию камни и бутылки с зажигательной смесью, а также разбивать окна правительственных зданий. Полиция применила слезоточивый газ и водомёты; Reuters также сообщает о применении резиновых пуль. Часть участников пыталась пройти к офису премьера, но полицейские их остановили.

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Протест прошёл в День независимости Албании. На акцию в Тиране приехали жители из разных частей страны. Демонстрации против правительства продолжаются с осени и ранее проходили также в других городах.

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Недовольство властями нарастало несколько месяцев. В мае протесты начались из-за планов строительства крупного туристического комплекса в природоохранной зоне на побережье, связанного с компанией Джареда Кушнера - зятя президента США Дональда Трампа. Это движение получило название «Фламинго» - в честь птиц, обитающих в районе предполагаемой застройки. Позже к нему добавились студенческие выступления с требованиями улучшить образование и условия жизни.

Премьер-министр Эди Рама находится у власти с 2013 года и в прошлом году получил четвёртый срок. Нынешняя волна протестов стала одним из наиболее серьёзных вызовов его правительству за последние годы.