Пистолет Брюса Уиллиса из «Крепкого орешка» выставили на аукцион за 150 тысяч долларов

В США выставили на аукцион один из самых узнаваемых предметов кинореквизита 1980-х годов - пистолет, который Брюс Уиллис использовал во время съемок культового боевика «Крепкий орешек». Как сообщает Forbes, предварительная стоимость лота составляет от 75 до 150 тысяч долларов.

Речь идет о Beretta 92F, с которой на экране появлялся полицейский Джон Макклейн - герой первого фильма знаменитой франшизы, вышедшего в 1988 году.

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Подлинность кинореквизита подтверждена документально. Сохранился счет от 1987 года, согласно которому киностудия 20th Century Fox арендовала для съемок два таких пистолета у известной голливудской компании Stembridge Gun Rentals.

Президент аукционного дома Rock Island Auction Company Кевин Хоган отметил, что предметы кинореквизита создают особую связь между зрителями, любимыми фильмами и их героями. По его словам, пистолет Макклейна занял свое место в истории кинематографа.

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Картина собрала в мировом прокате около 143,6 млн долларов и положила начало франшизе из пяти фильмов. В 2017 году «Крепкий орешек» был включен в Национальный реестр фильмов США как произведение, имеющее культурное, историческое и эстетическое значение.

Примечательно, что аукцион состоится накануне Рождества - именно в это время года поклонники фильма традиционно возобновляют дискуссию о том, можно ли считать «Крепкий орешек» рождественским кино.