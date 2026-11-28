Всемирно известный Тадж-Махал в индийской Агре, который ежегодно посещают миллионы туристов, оказался во власти обезьян. Как сообщает индийское издание Navbharat Live, на территории архитектурного комплекса и в его окрестностях, по предварительным оценкам, обитают от 500 до 700 приматов.

Вместо спокойной прогулки по территории одного из самых романтических памятников мира туристам приходится следить за своими сумками и обходить стороной обезьяньи компании.

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26 ноября в социальных сетях распространились видеозаписи, на которых десятки обезьян свободно разгуливают по территории комплекса. Особенно много животных собирается у восточных, западных и Королевских ворот Тадж-Махала.

Обезьяны преследуют посетителей, пытаются отобрать бутылки с водой, продукты и сумки. Некоторые туристы предпочитают менять маршрут, чтобы избежать встречи с животными.

С конца июля от укусов обезьян пострадали как минимум семь человек. Среди них - туристы из Южной Кореи, Великобритании и Бразилии, а также жители Индии. Самому младшему пострадавшему шесть лет, самому пожилому - 83 года.

В сентябре двоим туристам после нападения животных потребовалась госпитализация

Проблема существует не первый год. Еще несколько месяцев назад в интернете появились забавные кадры, на которых обезьяны устроили коллективное купание в фонтане Тадж-Махала, резвились в воде и гонялись друг за другом.

Однако теперь поведение незваных обитателей комплекса вызывает серьезную обеспокоенность.

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📍Agra: Viral visuals from the Taj Mahal show troops of monkeys roaming the iconic monument, with tourists reportedly facing attacks #TajMahal #monkey https://t.co/lrLFFiDAkF - NDTV (@ndtv) November 26, 2026

Археологическая служба Индии уже предпринимала попытки ограничить проникновение животных на территорию памятника, устанавливая защитные заграждения. Тем не менее многочисленные зеленые насаждения комплекса по-прежнему привлекают приматов.

Ситуацию осложняет и отсутствие согласованности между ведомствами, отвечающими за безопасность туристов, отлов и переселение животных.

Пока чиновники выясняют, кто должен заниматься обезьянами, те продолжают чувствовать себя полноправными хозяевами одной из главных достопримечательностей Индии.