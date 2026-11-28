Бразильский футболист Неймар расширяет свою империю за пределами спорта. Звезда заключил глобальное партнерство с дубайским парфюмерным брендом Armaf, известным своими ароматами Club de Nuit и Odyssey.

Об этом говорится в публикации бренда на своей странице в Instagram. Главным результатом сотрудничества должен стать новый парфюм, который планируют выпустить в 2027 году.

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В Armaf рассчитывают объединить три направления - спорт, стиль и парфюмерию, а популярность футболиста использовать для дальнейшего продвижения бренда на международном рынке.

«Неймар - настоящая икона. Его уверенность и стиль отражают то, что представляет собой Armaf», - заявил представитель компании. По его словам, влияние спортсмена давно вышло за пределы футбола и распространяется на моду, индустрию развлечений и современную культуру.

Неймар не просто станет лицом рекламной кампании: он примет участие в создании нового аромата. Пока неизвестны его название, состав и стоимость. Финансовые условия партнерства также не разглашаются.

Дубайский бренд с амбициями мирового масштаба

Основанная в Дубае Armaf активно развивает международное присутствие и, по собственным данным, представлена более чем в 140 странах. Компания утверждает, что в мире каждую секунду продается один ее аромат.

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Особую популярность бренду принесли линейки Club de Nuit и Odyssey. Armaf работает в сегменте доступной роскоши и добилась заметных успехов на онлайн-площадках, включая Amazon и TikTok Shop.

Для компании сотрудничество с Неймаром - возможность привлечь новую аудиторию и укрепить позиции за пределами Ближнего Востока. У футболиста более 240 млн подписчиков в Instagram, а его популярность делает его привлекательным партнером для международных брендов.

Неймар уже пробовал себя в парфюмерии

Это далеко не первый опыт футболиста в индустрии ароматов. В 2019 году он вместе с Diesel участвовал в создании мужского парфюма Spirit of the Brave, а годом позже появилась его версия Spirit of the Brave Intense.

Кроме того, Неймар сотрудничает с ближневосточным парфюмерным брендом Ibrahim Al.Qurashi: в 2024 году он стал лицом аромата Brazilian Tobacco.

Новое соглашение с Armaf продолжает стратегию спортсмена по развитию собственного имени в бизнесе. Помимо парфюмерии, Неймар связан с проектами в сфере спортивного питания, напитков и вина.