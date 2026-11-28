Миллиарды на мягких лапах: как кошки меняют мировую экономику

Еще недавно главными статьями расходов владельцев кошек были корм, наполнитель для лотка и периодические визиты к ветеринару. Сегодня вокруг домашних любимцев выросла целая индустрия, оборот которой превышает 100 млрд евро, сообщает Euronews.

У этого экономического явления даже появилось собственное название - Catnomics, или «кошачья экономика».

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Производители предлагают четвероногим клиентам практически все: от специализированного питания и дизайнерской мебели до автоматических кормушек, интерактивных игрушек и электронных устройств для наблюдения за питомцами.

В Японии кошки стали экономическим феноменом

Одной из первых масштаб своего кошачьего бизнеса оценила Япония. Здесь даже появился особый термин - «нэкономика», образованный от японского слова «нэко» (кошка) и слова «экономика».

Как пишет El País, японский экономист, почетный профессор Университета Кансай Кацухиро Миямото оценивает экономический эффект от популярности кошек в 2026 году в 2,9 трлн иен.

В эту сумму входят не только расходы на содержание животных, но и доходы от работы кошачьих кафе, продажи сувениров, видеоигр и даже туристических поездок на острова, знаменитые своими многочисленными кошачьими обитателями.

Любопытно, что в Японии домашних кошек и собак вместе взятых уже больше, чем детей в возрасте до 15 лет.

Европейский рынок: кошки обошли собак

Согласно отчету Европейской федерации производителей кормов для домашних животных FEDIAF, опубликованному в июне 2026 года, в Европе насчитывается 111 млн домашних кошек и 91 млн собак.

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Практически каждое второе европейское домохозяйство имеет хотя бы одного питомца.

Годовой объем продаж кормов для домашних животных составляет 29,4 млрд евро. При этом кошачьи корма обеспечивают половину стоимости рынка.

Кошачий бум в Америке и Китае

В Соединенных Штатах кошки живут примерно в 53 млн домохозяйств. Интерес к этим питомцам растет среди молодого поколения американцев, в том числе среди мужчин.

Еще более заметно преимущество кошек в городах Китая, где их насчитывается около 73 млн против 53 млн собак. Индустрия товаров для кошек здесь развивается более быстрыми темпами, чем аналогичный сегмент для собак.

Бизнес на кошачьем долголетии

Особое направление рынка связано с увеличением продолжительности жизни домашних животных и заботой об их здоровье.

Специализированное питание для пожилых кошек, профилактическая диагностика и ветеринарное обслуживание становятся самостоятельными направлениями бизнеса. В Гонконге этот сегмент уже называют «серебряной кошачьей экономикой».

За миллиардными оборотами индустрии стоит изменение привычек и ценностей самих людей. Домашние животные становятся полноценными членами семьи, на здоровье и комфорт которых владельцы готовы тратить все больше средств.

И пока экономисты подсчитывают прибыль, главные виновники этого финансового феномена, совершенно не подозревая о своем вкладе в мировую экономику, продолжают мирно спать на диванах.