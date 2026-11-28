Основатель компании Virtual Gaming Worlds (VGW) Лоренс Эскаланте признал вину в краже и повреждении имущества бывшей партнёрши. Об этом сообщили австралийские издания The Australian Financial Review и Brisbane Times со ссылкой на слушание в магистратском суде Перта.

Дело касается украшений стоимостью 204 тысячи австралийских долларов и сумки Hermès, оценённой в 70 тысяч долларов. Среди украшений - часы Rolex и браслеты Cartier и Bulgari. Как сообщили в суде, обвинения в краже этих вещей переквалифицировали в повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах.

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С Эскаланте сняли обвинения в систематическом домашнем насилии и краже со взломом при отягчающих обстоятельствах. При этом он не признал вину по обвинению в незаконном нападении, а также по двум эпизодам, связанным с наркотиками. Эти обвинения он намерен оспаривать в суде. Ещё по десяти эпизодам, связанным с наркотиками, решения пока нет: защита ведёт переговоры с полицией. Условия освобождения Эскаланте под залог продлены.

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По версии полиции, инцидент произошёл в Перте 26 января 2026 года. Тогда бывшая партнёрша предпринимателя обратилась в полицию. Через несколько дней правоохранители провели обыск в его доме и заявили, что обнаружили наркотики. Эти обстоятельства фигурируют в материалах обвинения и сами по себе не означают, что Эскаланте признал вину по соответствующим эпизодам.

Эскаланте основал VGW в 2010 году. Компания базируется в Перте и управляет онлайн-играми, значительная часть её клиентов находится в США. В июле предприниматель ушёл с поста главы и исполнительного председателя компании. Его состояние в рейтинге AFR Rich List 2026 оценивалось в 4,35 млрд австралийских долларов.