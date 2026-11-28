Международный трибунал по морскому праву отклонил просьбу Аргентины временно остановить проект Sea Lion по разработке нефтяного месторождения к северу от Фолклендских островов. Решение в Гамбурге приняли 28 ноября: против требований Буэнос-Айреса проголосовали 18 судей, за - трое.

Аргентина просила запретить новое бурение и установку добывающей инфраструктуры, пока продолжается разбирательство о морских ресурсах. Буэнос-Айрес считает разработку незаконной, поскольку оспаривает британский суверенитет над островами и заявляет права на окружающие их воды. Трибунал указал, что рассмотрение аргументов Аргентины потребовало бы сначала решить вопрос о принадлежности островов, а это выходит за пределы его полномочий по Конвенции ООН по морскому праву.

Читайте нас также Google News Facebook

Решение касается только временных мер и не завершает спор. Само разбирательство продолжается, а трибунал подчеркнул, что его постановление не предрешает исход дела по существу. Великобритания заверила суд, что бурение начнётся не раньше марта 2027 года, а добыча - не раньше марта 2028-го.

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что страна уважает решение суда, но продолжит защищать свои права в рамках международного права. «Это решение - не последнее слово», - говорится в его заявлении. Милей также пообещал принять меры, чтобы не допустить, по его выражению, односторонней разработки природных ресурсов, и вновь заявил, что Фолклендские острова принадлежат Аргентине. Буэнос-Айрес называет их Мальвинскими.

Читайте

Попытка обратиться в трибунал была частью более широкой кампании против проекта. Аргентинские власти направляли предупреждения компаниям, связанным с нефтеразведкой, и инициировали меры против участников проекта. По данным AP, правительство также открыло пять новых дел о санкциях, а предупреждения получили около 180 компаний и частных лиц в 30 странах. Ранее два подрядчика отказались от работы над Sea Lion на фоне угроз Аргентины.

Месторождение разрабатывают британская Rockhopper Exploration и израильская Navitas Petroleum. Оно находится примерно в 220 километрах к северу от островов. Великобритания поддержала решение трибунала и призвала Аргентину уважать право жителей Фолклендов определять своё будущее и прекратить экономическое давление на острова.

Спор о суверенитете остаётся нерешённым с 1982 года, когда между Аргентиной и Великобританией произошла война. Острова находятся под британским управлением с 1833 года; Аргентина продолжает предъявлять на них права.