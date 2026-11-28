«Купил пистолет и хотел его испытать»: в Литве 18-летний юноша устроил стрельбу по автобусам

lrt.lt

В литовском городе Шяуляй 18-летний молодой человек обстрелял из пневматического пистолета два городских автобуса и легковой автомобиль. Все три транспортных средства получили повреждения. Задержанный признался, что хотел испытать недавно купленное оружие, сообщает LRT.lt.

Инцидент произошел 25 ноября около 15:00 на центральной улице города. Выстрел в стекло автомобиля Toyota, остановившегося у светофора, первым заметил сотрудник энергетической компании ESO.

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Водитель свернул на парковку расположенного неподалеку предприятия и обнаружил в стекле застрявший металлический шарик. Он сразу сообщил о случившемся по номеру экстренной помощи.

Вскоре в полицию поступил еще один звонок - на этот раз от водителя городского автобуса компании Busturas. В боковом панорамном стекле автобуса Castrosua, также остановившегося у светофора, обнаружили пробоину. При этом внутреннее стекло осталось целым.

Полицейские проверили многоквартирный дом, указанный водителями, которые предположили, что стреляли с одного из балконов. В одной из квартир правоохранители задержали 18-летнего молодого человека. Он признался, что стрелял из пневматического пистолета.

«Он сказал, что купил пневматический пистолет и хотел его испытать», - сообщил LRT.lt руководитель отдела коммуникаций Главного комиссариата полиции Шяуляйского округа Артурас Шлявас.

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Приобрести такое оружие в Литве можно с 18 лет, однако пользоваться им разрешается только при соблюдении установленных правил.

Молодому человеку грозит ответственность за умышленное повреждение имущества. Наказанием может стать штраф, ограничение свободы или лишение свободы на срок до двух лет.

Позднее выяснилось, что пострадал не один, а два автобуса Busturas. По словам руководителя отдела пассажирских перевозок компании Юстины Жукаускене, водитель второго автобуса марки MAN не сразу заметил повреждение. Металлический шарик попал в край бокового окна и разбил стекло на мелкие осколки. Пробоину обнаружили уже после завершения маршрута, когда водитель узнал от коллеги об инциденте с другим автобусом коллеги и внимательнее осмотрел транспортное средство.

Компания также сообщила полиции об этом случае.

Представитель компании отметила, что раньше подобных случаев в Busturas не было.

«Бывало, что в автобусы попадали банки, емкости из-под сметаны, но чтобы стреляли - такого не было», - рассказала она.