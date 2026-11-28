Как замедление Китая влияет на европейский бизнес - и чем это может обернуться для Латвии

Европейские компании сталкиваются с двойным давлением со стороны Китая: китайские потребители стали осторожнее тратить деньги, а местные производители всё активнее конкурируют с европейскими брендами - как внутри Китая, так и на других рынках. Bloomberg пишет, что последствия затрагивают уже не только автопроизводителей и люксовые бренды, но также медицинские технологии, химическую промышленность, товары для здоровья и строительный сектор.

Причины связаны и со спросом, и с конкуренцией. Затяжной спад на рынке недвижимости Китая давит на доходы и уверенность потребителей. Одновременно китайские компании наращивают производство и предлагают товары по более низким ценам. Европейские производители теряют часть продаж и иногда вынуждены снижать цены, что уменьшает их прибыль.

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Это видно на примерах крупных компаний. Gucci, Hermès и LVMH сообщили о слабом спросе в Китае. Mercedes-Benz сократила прогноз прибыли на фоне падения продаж автомобилей на китайском рынке. В секторе медицинских технологий реформы госзакупок в Китае усиливают давление на цены и дают местным производителям преимущество.

Европейский центральный банк отмечает, что влияние Китая на страны ЕС неодинаково. Сильнее рискуют экономики, тесно связанные с производством автомобилей, оборудования и других промышленных товаров. При этом более дешёвый китайский импорт может снижать затраты европейских компаний и цены для потребителей. Результат зависит от отрасли и того, насколько она связана с китайским рынком и производственными цепочками.

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Возможные последствия для Латвии

Латвия может ощутить влияние через торговлю с Китаем и через экономику ЕС. По данным Центрального статистического управления Латвии, в 2025 году Китай обеспечил 12,6% импорта электрических машин и оборудования в страну. Это означает, что китайские товары и комплектующие важны для части поставок, хотя доступная статистика не показывает, какая доля этих товаров используется латвийскими предприятиями, а какая поступает к потребителям.

Возможен и обратный эффект: если замедление китайского спроса затронет европейских производителей и их поставщиков, последствия могут дойти до Латвии через заказы, экспорт и занятость в связанных отраслях. ЕЦБ указывает, что конкуренция с китайскими компаниями особенно заметна в машиностроении и транспортном оборудовании, а слабый спрос в Китае сокращает возможности европейских компаний продавать там свою продукцию.

Однако говорить о прямом сильном ударе по всей латвийской экономике на основании этих данных нельзя. Экспорт Латвии в основном ориентирован на ЕС: в 2025 году на страны Евросоюза пришлось 69,9% его стоимости. Поэтому для Латвии важны не только прямые продажи в Китай, но и состояние европейских рынков и предприятий, с которыми связаны латвийские поставщики.