Зима наступает на Европу: в Альпах - метровые сугробы, в Австрии - дорожный хаос

Европа встречает зиму еще до наступления календарного декабря. Сильные снегопады осложнили движение транспорта в Австрии, Италии и Словении. Согласно данным Eurocontrol, причиной непогоды стала область низкого давления над севером Италии, где влажные воздушные массы столкнулись с холодным воздухом.

Снег выпал не только в горах, но и в низменных районах Центральной Европы. Дорожным службам пришлось перейти на зимний режим работы.

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Австрия: транспортный коллапс

Особенно сложная ситуация 26 ноября сложилась на востоке Австрии. Из-за застрявших на заснеженной дороге автомобилей пришлось перекрыть в обоих направлениях участок автомагистрали A21, проходящей в окрестностях Вены.

В самой австрийской столице образовались многочисленные пробки, общественный транспорт курсировал с задержками. В результате аварии с участием автобуса в районе Флоридсдорф четыре человека получили легкие травмы.

Несмотря на то что снегоуборочная техника вышла на дороги еще ночью, интенсивные осадки осложнили работу коммунальных служб. В отдельных районах страны метеорологи прогнозировали до 15 сантиметров снега.

Италия: в Альпах ожидается больше метра снега

На севере Италии непогода принесла обильные снегопады, а в других районах - сильные дожди и грозы.

По прогнозам итальянского метеорологического портала iLMeteo.it, суммарное количество выпавшего за двое суток снега в отдельных высокогорных районах Альп может достигнуть 90-110 сантиметров.

Словения: снег добрался до равнин

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Зимняя погода установилась и в Словении, где снегопады охватили в том числе низменные районы страны.

В пятницу, 27 ноября, дневная температура на большей части территории Словении составит от нуля до плюс трех градусов. Значительно теплее будет лишь в приморских районах - до плюс девяти градусов.

Что происходит с полярным вихрем

Между тем внимание метеорологов приковано к процессам, происходящим высоко над Арктикой. Полярный вихрь - система сильных ветров в стратосфере, которая обычно удерживает холодный воздух в полярных широтах, - в этом сезоне начал ослабевать необычно рано.

Подобные изменения могут способствовать проникновению арктического воздуха в более южные регионы, повышая вероятность похолоданий в Европе и Северной Америке.

Однако ученые подчеркивают: ослабление полярного вихря само по себе еще не означает, что предстоящая зима будет аномально суровой.

В Латвии наступила метеорологическая зима

В Латвии, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, 26 ноября среднесуточная температура воздуха в масштабах страны опустилась ниже нуля, ознаменовав начало метеорологической зимы.

В отличие от Центральной Европы, обильных снегопадов в ближайшие дни в Латвии не ожидается. Пока толщина снежного покрова на метеостанциях не превышает одного сантиметра. В предстоящие ночи температура воздуха будет опускаться до минус девяти градусов, а в выходные днем ожидается от нуля до минус четырех градусов, сообщает LETA.

По предварительным прогнозам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, первые две недели декабря в Латвии будут несколько холоднее климатической нормы, а количество осадков окажется меньше обычного. Во второй половине месяца возможно потепление.