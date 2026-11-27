В Техасе спасённый ворон отказался возвращаться в дикую природу - он стал «грозой» природного центра

В американском штате Техас спасенный ворон по кличке Аллен после реабилитации отказался возвращаться в дикую природу и поселился на территории природного центра Wildcat Bluff. Птица кричала на сотрудников и посетителей, а также пыталась красть их вещи. Об этом пишет The Dodo.

Аллен попал в реабилитационный центр Wild West еще птенцом. Когда птица была готова к самостоятельной жизни, ее вместе с тремя другими воронами выпустили на волю неподалеку от города Амарилло. Остальные быстро освоились в дикой природе, но Аллен решил остаться рядом с людьми.

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По словам координатора по развитию Wildcat Bluff Дженнифер МакКлеллан, обычно спасенные птицы после реабилитации не задерживаются возле людей.

«Он очень любознательная птица, и было интересно наблюдать за тем, как он учится и взрослеет. Он совершенно не боится высказывать то, что у него на уме, а если кто-то его не понимает, компенсирует это громкостью», - рассказала МакКлеллан.

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В июле Аллен поселился на территории центра. Большую часть времени он проводил возле административного и образовательного корпусов, а также регулярно заглядывал на занятия для дошкольников. Сначала детей пугали размеры птицы и ее громкие крики, но со временем они привыкли к ворону и стали радоваться его появлению.

Со временем Аллен освоился в дикой природе и стал предпочитать одиночество общению с людьми. Однако от привычки громко кричать он так и не избавился.

«Теперь его чаще можно услышать пролетающим над тропами или среди деревьев вдалеке. Во время прогулки он определенно способен заставить вас почувствовать себя героем произведения Эдгара Аллана По», - добавила МакКлеллан.