Трагедия в Нидерландах: родители не пустили 19-летнего сына на ночлег - спустя два дня его нашли погибшим

HLN

В Нидерландах 19-летний молодой человек погиб после того, как родители отказались впустить его домой на ночлег. Его тело обнаружили в морозильной камере возле родительского дома. Об этом сообщает бельгийское издание HLN.

Трагедия произошла в Утрехте в ночь на 22 ноября. Юноша страдал от алкогольной и наркотической зависимости. Он пришёл к родителям и попросился переночевать, однако отец не открыл дверь, опасаясь агрессивного поведения сына. После этого молодой человек пропал и в течение двух дней не выходил на связь с матерью.

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24 ноября женщина обнаружила куртку сына возле морозильной камеры, стоявшей рядом с домом. Заглянув внутрь, она нашла его тело. Полиция начала расследование обстоятельств смерти.

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Родственники считают, что произошедшее было несчастным случаем. По их версии, юноша мог забраться в морозильную камеру, чтобы согреться или поспать, но затем замёрз насмерть либо задохнулся в замкнутом пространстве.