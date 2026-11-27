Покупателям Temu в Европе обещают более прозрачные цены, настоящие отзывы и меньше навязчивых предложений, подталкивающих к спонтанным покупкам. Интернет-магазин согласился пересмотреть ряд торговых практик после претензий Еврокомиссии и европейских органов по защите прав потребителей.

Одно из главных изменений коснется скидок. Temu должен отказаться от искусственного завышения первоначальных цен, из-за которого покупателям кажется, что они получают особенно выгодное предложение. Все налоги и дополнительные сборы также придется показывать до оформления заказа, передает euronews.com

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Изменится и подача товаров. На сайте и в приложении не должно быть сообщений, искусственно создающих ощущение срочности. Например, уведомлений о том, что товар якобы почти закончился и купить его нужно прямо сейчас.

Отдельные требования предъявили к отзывам. Temu обязался внедрить систему проверки комментариев перед публикацией, чтобы выявлять поддельные отзывы. Покупатели смогут сообщать о подозрительных оценках, а информация о формировании рейтингов и сортировке комментариев станет понятнее.

Деньги за возвращенный товар обещают отдавать за 14 дней

Упростить должны и процедуру отказа от покупки. Temu обязался возвращать деньги в течение 14 дней, а форму для расторжения договора купли-продажи предоставить на всех официальных языках Евросоюза и Европейской экономической зоны.

Покупателям также обещают больше способов связаться со службой поддержки. Среди них будут телефон и чат-бот, работающий на официальных языках ЕС и ЕЭЗ. Информация о продавцах на платформе должна стать доступнее.

Еще одно изменение касается подтверждения заказа. Перед покупкой человек должен четко понимать, что нажатие кнопки означает обязательство оплатить товар. В европейских версиях Temu уже используется формулировка «Заказать и оплатить» (Order and pay).

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Виртуальное колесо фортуны больше не должно быть обязательным

Temu также придется пересмотреть игровые механики, которые используются для привлечения покупателей. Компания не должна заставлять пользователей участвовать в розыгрышах, играх и подобных активностях, чтобы получить доступ к покупкам. Это касается и виртуального колеса фортуны на сайте, в приложении или в рекламе.

Под контроль попадут и экологические заявления интернет-магазина. Temu должен точнее объяснять, как работает его программа экологических пожертвований, и подтверждать заявления о соответствии товаров и деятельности компании экологическим принципам.

Новые обязательства распространяются не только на нынешнюю версию платформы, но и на все будущие обновления сайта и приложения.

Temu может получить штраф до 4% годового оборота

За выполнением требований будут следить национальные органы по защите прав потребителей. Если компания не выполнит обещанное, ей могут грозить санкции, в том числе штраф в размере 4% или более от годового оборота Temu в соответствующей стране ЕС.

При этом у европейских властей остаются и другие претензии к платформе. Еврокомиссия продолжает расследование в рамках Закона о цифровых услугах (Digital Services Act).

На прошлой неделе Еврокомиссия предварительно заключила, что Temu не принял разумных, соразмерных и эффективных мер для ограничения продажи незаконных и опасных товаров. Это отдельное разбирательство, которое может повлечь дополнительные последствия для интернет-магазина.