Популярный интернет-магазин одежды Shein согласился выплатить 100 млн долларов для урегулирования претензий американских властей. Компанию обвиняют в сокрытии негативных отзывов покупателей, нарушении сроков доставки и предоставлении недостоверной информации о происхождении товаров, сообщается на официальном сайте Федеральной торговой комиссии США (FTC).
Соглашение, которое еще предстоит утвердить федеральному суду в Калифорнии, предусматривает направление этих средств на компенсации пострадавшим потребителям.
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Миллион посылок и пять операторов
Одной из главных претензий регулятора стала организация обслуживания покупателей. Несмотря на обещания быстрой доставки, десятки тысяч клиентов жаловались, что получали свои заказы с опозданием на несколько недель или даже месяцев. Некоторые так и не дождались приобретенных товаров.
При этом компания ежедневно отправляла в США около миллиона посылок, однако по состоянию на сентябрь 2025 года располагала всего пятью сотрудниками, отвечавшими на телефонные обращения американских покупателей. Номер службы поддержки на сайте магазина отсутствовал.
Положительным отзывам - зеленый свет
Особое внимание регулятора привлекла система публикации отзывов о товарах. Согласно материалам иска, комментарии с высокими оценками проходили модерацию гораздо быстрее, чем отзывы недовольных клиентов.
Кроме того, компания, как утверждает FTC, скрывала или удаляла комментарии покупателей, вернувших приобретенные товары.
Возникли вопросы и к достоверности информации о происхождении тканей. Проверки показали, что хлопок, заявленный как выращенный в США, в некоторых случаях имел китайское происхождение.
Что говорит Shein
В компании подчеркнули, что заключение соглашения не означает признания вины. Shein по-прежнему не согласен с рядом утверждений американского регулятора, однако обязуется принять дополнительные меры для защиты прав потребителей.
Согласно условиям соглашения, ретейлер должен изменить практику работы с отзывами, предоставлять достоверную информацию о сроках доставки и происхождении продукции, а также улучшить обслуживание клиентов.
Бизнес под давлением
Как сообщает Financial Times, соглашение с американскими властями заключено на фоне снижения выручки компании.
В третьем квартале 2026 года она сократилась на 5,9%, до 10,3 млрд долларов. Одной из причин стало введение в Евросоюзе новых таможенных сборов на недорогие посылки.
При этом скорректированная прибыль Shein благодаря сокращению расходов, в том числе на маркетинг, увеличилась на 26,8% и достигла 790 млн долларов.
Основанная в Китае компания, штаб-квартира которой сейчас находится в Сингапуре, в сентябре этого года разместила свои акции на Гонконгской фондовой бирже.