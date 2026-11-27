Мощный шторм сорвал праздник в День благодарения в США: миллионы домов без света, тысячи отменённых рейсов

bbc.com

Мощный шторм с проливными дождями и сильным ветром обрушился на восточное побережье США в День благодарения, вызвав наводнения, перебои с электричеством и массовые задержки авиарейсов. Непогода осложнила поездки миллионов американцев, которые традиционно отправляются на праздник к родственникам и друзьям. Об этом сообщает ВВС.

Вечером в четверг, 26 ноября, шторм затронул восточные районы страны. В прибрежных штатах начались подтопления, а сильный ветер привел к закрытию дорог и мостов.

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В Мэриленде из-за порывов ветра перекрыли несколько мостов. В Делавэре волны затопили прогулочные набережные.

На пике отключений электричества в четверг вечером без света остались почти миллион домов. По данным мониторингового сайта Poweroutage.us, утром в пятницу больше всего от перебоев с электроснабжением пострадала Пенсильвания. Серьезные проблемы также наблюдались в Вирджинии, Мэриленде и Нью-Джерси.

В Мэриленде власти рекомендовали почти двум миллионам потребителей использовать воду только для самых необходимых нужд. Причиной стали периодические перебои с электроснабжением.

В Вашингтоне День благодарения стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. В Национальном аэропорту имени Рональда Рейгана дождевая вода затопила взлетно-посадочные полосы.

По данным портала FlightAware, в четверг задержали более 2500 рейсов - как внутренних, так и международных. Еще более 450 рейсов отменили. Один из пассажиров рассказал Би-би-си, что провел 13 часов в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия, пытаясь вылететь в Чикаго, где его ждали друзья на праздничный ужин.

Проблемы с авиасообщением продолжились и в пятницу - в один из самых загруженных дней года для авиаперевозок. Сообщается о сотнях задержек и отмен рейсов.

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В Майами в четверг также возникли задержки. Накануне вечером самолет компании FedEx выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего в аэропорту на некоторое время закрыли все полосы, кроме одной. Пострадавших нет, обстоятельства происшествия расследуются.

Сотрудник аэропорта, поговоривший с CBS News на условиях анонимности, предположил, что причиной инцидента могли стать погодные условия.

В некоторых восточных штатах, в том числе в Нью-Йорке, объявили чрезвычайное положение. Организаторы ежегодного парада Macy’s в Нью-Йорке, который традиционно проходит в День благодарения, перенесли мероприятие на субботу. Как отмечает Reuters, за всю 100-летнюю историю парада это произошло впервые.

Непогода затронула и западное побережье США, хотя последствия там были менее серьезными. Из-за высоких приливов объявили повышенную опасность наводнений. Ранее на этой неделе в Сан-Диего и Лос-Анджелесе уровень воды во время прилива превысил 2,4 метра. Жителям и туристам рекомендовали держаться подальше от побережья.

На железнодорожной линии Pacific Surfliner, проходящей вдоль побережья Калифорнии, отменили поезда: прилив размыл железнодорожные пути.

В штате Орегон волны смыли в море человека и собаку. Им удалось спастись.

По прогнозу Американской автомобильной ассоциации, в связи с празднованием Дня благодарения в эти выходные 81,5 млн американцев отправятся в поездки на расстояние не менее 80 километров от дома.