Мировая температура шесть дней подряд держалась более чем на 2 градуса выше доиндустриального уровня. Такого продолжительного превышения ещё не фиксировали за всю историю наблюдений. По прогнозам учёных, экстремальные показатели сохранятся как минимум ещё несколько дней.

23 ноября среднесуточная температура поверхности Земли оказалась на 2,24 градуса выше доиндустриального уровня. Данные приводит европейская климатическая служба Copernicus. Её стратегический руководитель по климату Саманта Берджесс назвала происходящее исключительной температурной аномалией, пишет theguardian.com

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«Это исключительная глобальная температурная аномалия», - заявила Берджесс. По её словам, рекордные значения наблюдаются уже несколько месяцев. Суточная температура может колебаться, но нынешняя продолжительность и масштаб отклонения показывают, насколько сильно изменилась климатическая система планеты.

Прежде отметку в два градуса удавалось преодолеть лишь дважды: в ноябре 2023 года и феврале 2024-го. Однако тогда превышение было кратковременным и не достигало нынешних значений.

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Учёные связывают происходящее с двумя факторами. Первый - долгосрочное глобальное потепление, вызванное деятельностью человека. Второй - особенно сильное явление Эль-Ниньо, которое приближается к пику.

Саманта Берджесс напомнила, что последний сопоставимый по силе Эль-Ниньо наблюдался в 1870-х годах. Тогда климатические аномалии привели к массовому голоду, жертвами которого стали около 50 млн человек. Нынешнее явление, по прогнозам специалистов, достигнет максимума в период с ноября по январь. Однако его последствия могут проявиться с задержкой - спустя несколько месяцев.

Ситуация осложняет выполнение международных климатических обязательств. В 2015 году почти 200 стран подписали Парижское соглашение, договорившись прилагать усилия для ограничения глобального потепления на уровне 1,5 градуса и удержания его значительно ниже двух градусов относительно доиндустриальной эпохи.

Но добиться этой цели становится всё сложнее. После завершившихся в ноябре климатических переговоров Cop31 в Анталье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что глобальное потепление ускоряется. Новые температурные рекорды подтверждают серьёзность этой проблемы.