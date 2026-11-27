Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что стала жертвой кибератаки, в результате которой злоумышленники получили доступ к персональным данным и внутренней деловой информации организации, сообщает Reuters.

В ФИФА заявили, что сотрудничают с компетентными органами, включая правоохранительные структуры. При этом организация пока не раскрывает ни дату атаки, ни точное содержание скомпрометированных документов, ни число пострадавших.

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В федерации решительно осудили незаконное получение и распространение конфиденциальной информации, подчеркнув, что подобные действия нарушают право на частную жизнь и могут иметь серьезные последствия.

Первые сообщения о возможном взломе появились 19 ноября, когда хакерская группировка Handsome Boy Hacking Club опубликовала в социальной сети X скриншот, предположительно демонстрирующий внутренние файлы ФИФА.

Впоследствии злоумышленники заявили, что получили доступ к более чем 12 гигабайтам информации. Официального подтверждения этой цифры нет.

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По данным источников PA Media и BBC, преступники могли получить доступ к документам, выдавая себя за сотрудников федерации, а не используя технические уязвимости ее компьютерных систем.

Как сообщил Reuters осведомленный источник, атака затронула менее 0,1% общего объема данных, которыми располагает ФИФА

При этом злоумышленники, по имеющейся информации, не получили доступа к документам, связанным со скандальным проектом FIFA Forward Enterprise.

Этот проект предусматривал создание отдельной структуры для управления коммерческими правами на чемпионаты мира и другие турниры ФИФА. Продажа 20% ее акций частным инвесторам могла принести до 4,2 млрд долларов. Однако после масштабной критики руководство федерации отказалось от этих планов.

Кибератака произошла в непростой для организации период. Президент ФИФА Джанни Инфантино готовится к переизбранию на новый срок. Выборы главы международной федерации запланированы на 18 марта 2027 года.