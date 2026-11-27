Чистая миграция в Великобританию упала до 77 тысяч человек за год, завершившийся в июне 2026 года. Это самый низкий показатель с 1997 года, если не считать пандемийный период, когда международные поездки были ограничены. По сравнению с рекордным уровнем весны 2023 года миграционный прирост сократился на 92%.

Такие данные приводит Национальное статистическое управление Великобритании (ONS). По информации Sky News, за рассматриваемый год в страну приехали около 738 тысяч человек, а покинули ее 661 тысяча. Разница между этими показателями и составляет чистую миграцию.

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Особенно заметно уменьшилось число приезжих из стран, не входящих в Евросоюз. За год их количество сократилось более чем на 100 тысяч человек.

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд назвала статистику подтверждением эффективности действий правительства. По ее словам, властям удалось восстановить контроль над миграционными процессами.

Сокращение миграционного прироста происходит на фоне ужесточения законодательства. 18 ноября Палата общин одобрила спорные изменения, согласно которым стандартный срок проживания в стране для получения права на постоянное пребывание увеличится с пяти до десяти лет.

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Для отдельных категорий мигрантов предусмотрены другие условия. В частности, срок ожидания могут сократить для людей с высокими доходами, а для беженцев, напротив, увеличить.

Реформа вызвала общественный интерес: ранее проведенные в Великобритании опросы показали, что значительная часть населения поддерживает увеличение срока ожидания постоянного вида на жительство.

Миграционная политика остается и предметом политической борьбы. Лидер партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что в случае прихода к власти его политическая сила пересмотрит случаи предоставления гражданства после изменений визовых правил для работников социальной сферы, принятых правительством Шабаны Махмуд.

Таким образом, резкое сокращение миграционного прироста совпало с последовательным ужесточением правил въезда и проживания в Великобритании. Власти считают это результатом своей политики, однако миграционная тема по-прежнему остается одной из центральных в британских политических спорах.