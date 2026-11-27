Богатые тоже хотят платить: французские миллионеры выступили за повышение налогов

Во Франции появилось необычное общественное движение: состоятельные предприниматели, инвесторы и наследники круВпных состояний объединились, чтобы добиваться увеличения налоговой нагрузки на богатых.

Французское отделение международной организации Patriotic Millionaires («Миллионеры-патриоты») официально начало работу 26 ноября, сообщает Le Monde.

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Франция стала первой неанглоязычной страной, где появилось представительство движения, основанного в США в 2010 году. Оно также действует в Великобритании и Канаде.

На встрече по случаю создания французского отделения в Париже собрались около 30 миллионеров, примерно десять из которых официально присоединились к организации.

Публично представлять движение согласились двое - 34-летняя Эммануэль Удеа, дочь бывшего генерального директора банка Société Générale Фредерика Удеа, и 48-летний предприниматель Максим Куркджян, заработавший состояние на продаже компании Oxalide, специализирующейся на интернет-хостинге.

Участники инициативы считают, что налоговая система должна обеспечивать справедливый вклад наиболее обеспеченных граждан в финансирование государственных услуг, включая образование и здравоохранение.

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Не все богатые против повышения налогов

Как сообщает AFP со ссылкой на представителей движения, его участники намерены изменить распространенное представление о том, что состоятельные люди категорически не желают платить больше налогов.

Проведенный весной 2026 года по заказу Patriotic Millionaires опрос 511 французских миллионеров показал, что 53% респондентов поддерживают повышение налогов на состояние наиболее богатых граждан.

Согласно исследованию французского Института государственной политики, опубликованному в 2023 году, совокупная эффективная налоговая ставка для 75 самых состоятельных домохозяйств страны составляла 26%.

Миллионеры хотят быть услышанными до выборов

Запуск французского отделения движения состоялся примерно за пять месяцев до президентских выборов, которые пройдут весной 2027 года.

Активисты рассчитывают привлечь внимание кандидатов к проблеме налогового неравенства. При этом организация пока не выступила с конкретным предложением по изменению налогового законодательства.

Международное движение Patriotic Millionaires объединяет около 350 состоятельных людей. Среди его известных представителей - бывший управляющий директор инвестиционной компании BlackRock Моррис Перл и Эбигейл Дисней, внучка Роя Оливера Диснея, одного из основателей компании Walt Disney.