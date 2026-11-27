Битва за пакоматы Балтии: Почта Литвы предложила свыше 115 млн евро за покупку эстонской Omniva

Почта Литвы может стать новым владельцем эстонской компании Omniva. На аукционе по продаже компании литовцы предложили самую большую сумму - более 115 млн евро. Предварительные результаты торгов объявили в пятницу, сообщает Postimees.

Второе по величине предложение поступило от финской Posti Group - более 96 млн евро.

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Всего к установленному сроку было подано четыре заявки. Стартовая цена всего пакета акций Omniva составляла 52 млн евро.

Министр регионального развития и сельского хозяйства Эстонии Хендрик Йоханнес Террас (партия «Ээсти 200») заявил, что в пятницу стали известны предварительные результаты продажи, однако на их утверждение потребуется около 20 дней.

Вице-канцлер министерства и член совета AS Eesti Post Сигрид Соомлайс подчеркнула, что объявление победителя аукциона ещё не означает смену владельца. После проверки министр должен будет решить, утверждать ли результаты торгов.

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Представитель консультантов по продаже Omniva, партнёр компании OÜ Superia Робин Вийа пояснил, что предложения двух лидеров пока являются предварительными. Сделка будет завершена после выполнения всех установленных нормативных требований. Остальных участников аукциона он комментировать не стал.

Как ранее сообщал Postimees, 6 апреля правительство Эстонии одобрило выставление на публичный аукцион 100% акций Omniva. В Министерстве регионального развития и сельского хозяйства объяснили это тем, что государству больше нет необходимости конкурировать на свободном рынке посылочных и курьерских услуг.

По оценке министерства, продажа компании позволит привлечь новые инвестиции, повысить её конкурентоспособность, а также развивать логистические услуги и деятельность на зарубежных рынках.

Ранее предполагалось, что государство сможет выручить от продажи Omniva около 80 млн евро.