400 тысяч гостей, 500 поваров и политики на тракторах: в Индии прошла самая безумная свадьба года

Daily Mail

В индийском штате Бихар депутат Анант Сингх устроил грандиозную свадьбу дочери Шиванги - на торжество было приглашено около 400 тысяч человек - родственников, друзей, политиков, артистов и жителей соседних деревень, сообщает The Guardian.

Свадьбу справляли 25 ноября в деревне Надаван. Из-за огромного количества гостей движение на окрестных дорогах оказалось парализовано. Один из приглашенных политиков не смог добраться до места на автомобиле и приехал на тракторе через поля. Зрители забирались на деревья и опоры линий электропередачи, чтобы посмотреть на происходящее.

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Для высокопоставленных гостей в деревне оборудовали пять вертолетных площадок. Невеста Шиванга приехала на свадьбу на BMW, а жениха Ришикеша Кумара сопровождал кортеж из 151 автомобиля.

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На кухне работали 500 поваров. Они сделали кебабы из тонны баранины и приготовили 500 тысяч порций традиционных индийских сладостей.

Для украшения территории площадью 2,5 гектара использовали 15 тонн декораций, в том числе цветы, привезенные из Китая. Праздник завершился фейерверком.

В программу также планировали включить скачки с участием 200 лошадей, однако заезд пришлось отложить из-за скопления около 100 тысяч зрителей.

Депутат Анант Сингх известен многочисленными уголовными делами. Против него возбуждено 28 дел, в том числе по обвинениям в убийстве и похищении людей. Сингх отрицает свою вину.