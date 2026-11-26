err.ee

Необычную гостью обнаружили в Таллиннском аэропорту: в зону обработки багажа пробралась лисица. Пушистая путешественница забралась на ленту выдачи чемоданов и спокойно на ней «каталась». Об этом сообщает ERR.

Лисицу заметили пассажиры, а сотрудники аэропорта с помощью Спасательного департамента поймали ее и выпустили в естественную среду обитания.

Читайте нас также Google News Facebook

Фотография незваной гостьи появилась в социальных сетях. На снимке лиса сидит прямо на багажной карусели, по которой пассажирам выдают чемоданы.

В пресс-службе Таллиннского аэропорта подтвердили, что происшествие случилось ранним утром 16 ноября.

Читайте

«В зоне обработки багажа окрестности осматривала одна молодая и, по всей видимости, весьма страстная любительница путешествий - лиса. Однако отправиться в авиапутешествие ей не удалось. При помощи Спасательного департамента ее поймали и благополучно вернули в естественную среду обитания», - рассказала ERR пресс-секретарь аэропорта Маргот Холтс.

Холтс подчеркнула, что происшествие завершилось благополучно для всех участников. Она также отметила, что перемещение птиц и животных находится под пристальным вниманием авиационной отрасли: их появление в зоне полетов может представлять опасность как для безопасности воздушного движения, так и для самих животных.

Время от времени на территорию аэропорта забредают незваные гости. Дикие животные не всегда могут самостоятельно найти выход, поэтому в таких случаях сотрудники, стараясь обеспечить безопасность полетов, помогают животным благополучно вернуться в естественную среду обитания.