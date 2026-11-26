В 2027 году Венеция почти вдвое повысит туристический налог

Туристам, планирующим поездку в Венецию в 2027 году, придется больше платить за проживание в городе.

Как сообщает немецкое издание Bild, с 1 апреля максимальная ставка туристического налога увеличится с 5 до 9,5 евро за человека за ночь.

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Для однозвездочных в историческом центре ставка повысится с 1 до 4 евро.

Повышение стало возможным благодаря изменениям в итальянском законодательстве. Теперь города, в которых ежегодное количество туристических ночевок как минимум в 20 раз превышает численность местного населения, могут устанавливать налог в размере до 10 евро за ночь.

До сих пор максимальная ставка этого налога в Венеции составляла пять евро.

Как уточняет администрация Венеции, максимальная ставка будет применяться в гостиницах и других объектах размещения высокой категории.

Дополнительные доходы планируется направить на содержание городской инфраструктуры, благоустройство и улучшение качества жизни местных жителей.

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В 2027 году увеличится и количество дней, когда туристам, приезжающим в город без ночевки, придется платить за его посещение.

Если в 2026 году сбор действовал 60 дней, то в следующем году их будет уже 72 - в период с 26 марта по 15 августа, преимущественно по выходным и праздникам.

Кроме того, время действия сбора продлится на полчаса - с 8:30 до 16:30.

Стоимость посещения останется прежней: 5 евро - при оплате не менее чем за десять дней до визита и 10 евро - при более поздней оплате.

Полный календарь платных дней опубликован на официальном туристическом портале Венеции.

Эксперимент с платным посещением города стартовал в 2024 году. Тогда сбор взимался всего 29 дней, в 2025 году - 54 дня, а в 2026-м - уже 60.

Таким образом власти Венеции рассчитывают лучше контролировать туристические потоки и снизить нагрузку на исторический город.