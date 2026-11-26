Рейс American Airlines из Сан-Диего в Чикаго был прерван: пассажир пытался взломать дверь и выйти

Пассажиры рейса американской авиакомпании American Airlines пережили несколько тревожных часов из-за мужчины, который попытался открыть дверь летящего самолета. Лайнер, направлявшийся из Сан-Диего в Чикаго, был вынужден совершить незапланированную посадку в Финиксе, штат Аризона, сообщает CBS News.

Во время полета мужчина покинул свое кресло и направился в переднюю часть салона. На неоднократные требования бортпроводников вернуться на место он не реагировал.

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Как рассказал телеканалу ABC7 Chicago один из пассажиров, мужчина пытался открыть двери лайнера, выкрикивая: «Я хочу увидеть Иисуса, выпустите меня из этого самолета».

Экипажу пришлось обратиться за помощью к пассажирам. Совместными усилиями нарушителя удалось обездвижить. По словам очевидцев, мужчина продолжал сопротивляться практически до приземления.

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После посадки в международном аэропорту Финикс-Скай-Харбор мужчину доставили в больницу для обследования. В полиции сообщили, что он получил незначительную травму.

Расследованием инцидента занимается Федеральное бюро расследований (ФБР). Мужчина задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинений.

После снятия нарушителя с рейса самолет продолжил путь в Чикаго. Никто из остальных пассажиров и членов экипажа не пострадал.