Самый богатый человек планеты Илон Маск объявил о масштабной благотворительной инициативе. Каждый ребенок в США, по его словам, получит две акции SpaceX - одну от компании и одну лично от предпринимателя, сообщает Reuters.

О своем решении Маск рассказал 25 ноября в социальной сети X. Первую акцию планируется передать уже в декабре 2026 года, вторую - в июне 2027 года, когда истечет срок действия ограничений на распоряжение акциями самого бизнесмена.

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В официальном заявлении SpaceX уточняется, что компания намерена перечислить по одной вновь выпущенной обыкновенной акции класса А на каждый действующий детский инвестиционный счет Trump Account.

Эта американская программа предусматривает открытие специальных инвестиционных счетов с налоговыми льготами для детей младше 18 лет. По данным Белого дома, к октябрю было открыто почти 70 млн таких счетов.

Пока остается неясным, будет ли наличие такого счета обязательным условием и для получения личного подарка Маска.

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По итогам торгов в среду стоимость одной акции SpaceX составила 127,44 доллара. Таким образом, совокупная стоимость обещанных подарков может приблизиться к 18 млрд долларов

Еще в октябре Маск заявлял о намерении подарить каждому американскому ребенку по одной акции SpaceX. Теперь предприниматель фактически удвоил свое обещание.

Согласно свежему рейтингу Forbes, на 26 ноября 2026 года, состояние Илона Маска оценивается в 823,5 млрд долларов. Он по-прежнему самый богатый человек планеты, причем с огромным отрывом.

К благотворительной инициативе присоединилась и президент SpaceX Гвинн Шотвелл. Вместе с супругом она намерена передать американским детям более двух миллионов акций компании.