Власти Непала начали процедуру официального объявления погибшими тысяч людей, которые до сих пор числились пропавшими без вести после катастрофических наводнений в августе этого года, сообщает агентство LETA со ссылкой на агентство AFP.
26 августа на границе Непала и Китая обрушился высокогорный ледник, высвободив поток воды, льда, камней и обломков. Наводнение унесло жизни более 1400 человек, еще свыше 5500 числятся пропавшими без вести.
Читайте нас также
«Мы начали процесс объявления пропавших без вести умершими, проверив их данные», - сообщил AFP представитель органа по ликвидации последствий стихийных бедствий Рам Бахадур.
Власти опубликовали списки примерно 4000 пропавших, в числе которых 623 иностранных гражданина, и предложили подавать возражения или исправления до принятия официальных решений.
После дополнительной проверки списки могут пополниться новыми именами. Ожидается, что после завершения юридических процедур правительство выдаст свидетельства о смерти.
Эта мера стала возможной после изменений в законодательстве Непала, принятых в прошлом месяце. Срок ожидания, необходимый для юридического признания пропавшего человека умершим после стихийного бедствия, сократили с 12 лет примерно до шести недель.
Несмотря на продолжавшиеся несколько недель спасательные и поисковые операции, живыми удалось найти лишь немногих из пропавших.
Отсутствие свидетельств о смерти не позволяло многим семьям получить компенсации, переоформить имущество и решить другие юридические вопросы.
Некоторые родственники уже провели символические церемонии кремации в память о близких, чьи тела так и не были найдены.
Напомним, что среди пропавших в результате стихийного бедствия были 33 гражданина Латвии.