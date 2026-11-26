Непал начал процесс объявления погибшими около 4 тысяч человек, пропавших без вести после наводнения

Власти Непала начали процедуру официального объявления погибшими тысяч людей, которые до сих пор числились пропавшими без вести после катастрофических наводнений в августе этого года, сообщает агентство LETA со ссылкой на агентство AFP.

26 августа на границе Непала и Китая обрушился высокогорный ледник, высвободив поток воды, льда, камней и обломков. Наводнение унесло жизни более 1400 человек, еще свыше 5500 числятся пропавшими без вести.

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«Мы начали процесс объявления пропавших без вести умершими, проверив их данные», - сообщил AFP представитель органа по ликвидации последствий стихийных бедствий Рам Бахадур.

Власти опубликовали списки примерно 4000 пропавших, в числе которых 623 иностранных гражданина, и предложили подавать возражения или исправления до принятия официальных решений.

После дополнительной проверки списки могут пополниться новыми именами. Ожидается, что после завершения юридических процедур правительство выдаст свидетельства о смерти.

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Эта мера стала возможной после изменений в законодательстве Непала, принятых в прошлом месяце. Срок ожидания, необходимый для юридического признания пропавшего человека умершим после стихийного бедствия, сократили с 12 лет примерно до шести недель.

Несмотря на продолжавшиеся несколько недель спасательные и поисковые операции, живыми удалось найти лишь немногих из пропавших.

Отсутствие свидетельств о смерти не позволяло многим семьям получить компенсации, переоформить имущество и решить другие юридические вопросы.

Некоторые родственники уже провели символические церемонии кремации в память о близких, чьи тела так и не были найдены.

Напомним, что среди пропавших в результате стихийного бедствия были 33 гражданина Латвии.