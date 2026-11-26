На Земле зафиксировали беспрецедентную температурную аномалию: шесть дней выше отметки в 2 градуса

The Guardian

Впервые за всю историю наблюдений средняя температура воздуха на планете шесть дней подряд превышала доиндустриальный уровень более чем на два градуса. Учёные связывают аномалию с глобальным потеплением, вызванным деятельностью человека, и мощным явлением Эль-Ниньо. Об этом пишет The Guardian.

По последним доступным данным, в понедельник, 23 ноября, среднесуточная температура поверхности Земли была на 2,24 градуса выше доиндустриального уровня. Прогнозы показывают, что аналогичные показатели могут сохраняться ещё несколько дней.

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«Это исключительная глобальная температурная аномалия», - заявила стратегический руководитель по климату Службы Copernicus по изменению климата Саманта Берджесс. По её словам, рекордно высокие температуры держатся уже несколько месяцев. Несмотря на колебания суточных показателей, столь сильное потепление наглядно демонстрирует масштабы климатических изменений.

Ранее превышение двухградусной отметки фиксировали лишь дважды - в ноябре 2023 года и феврале 2024-го. Однако тогда такие периоды были короче, а температурные показатели - ниже.

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Учёные объясняют нынешнюю аномалию долгосрочным глобальным потеплением, вызванным деятельностью человека, а также необычайно сильным Эль-Ниньо, который приближается к пику. По словам Берджесс, последнее сопоставимое по силе явление наблюдалось в 1870-х годах и стало одной из причин массового голода, унёсшего жизни 50 миллионов человек.

Ожидается, что нынешний Эль-Ниньо достигнет максимума в период с ноября по январь. Однако его полное воздействие на климат проявится лишь через несколько месяцев.

В 2015 году почти 200 стран подписали Парижское соглашение по климату, обязавшись прилагать усилия для ограничения роста глобальной температуры уровнем 1,5 градуса и удержания его значительно ниже двух градусов по сравнению с доиндустриальным периодом.

После завершившейся без существенных договорённостей климатической конференции COP31 в Анталье в этом месяце генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил об ускорении глобального потепления.