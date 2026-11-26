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Американский художник Ник Кейв стал лучшим участником 61-й Венецианской биеннале, а павильон Индии признали лучшим национальным павильоном. В этом году награды впервые присуждали исключительно по итогам зрительского голосования, об этом сообщает The Art Newspaper.

Ник Кейв представил на выставке цикл работ «Две точки времени - одновременно», включающий бронзовые скульптуры и инсталляции. В своих произведениях художник обратился к темам горя, утраты и памяти.

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В павильоне Индии были представлены работы пяти художников. Совместная выставка получила название «Географии расстояния: вспоминая дом». Ее куратором выступил Амин Джаффер.

61-я Венецианская биеннале проходила с 9 мая по 22 ноября под темой «В минорных тональностях». Куратором выставки стал Койо Куо.

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В этом году биеннале прошла без жюри. За несколько дней до открытия все его члены отказались от участия в мероприятии, заявив о нежелании оценивать национальные павильоны России и Израиля. В результате победителей определяли зрители.

«Посетители выставки восприняли эту награду - приз зрительских симпатий - как возможность воплотить в жизнь принцип Пабло Пикассо: картина оживает только благодаря тому, кто на нее смотрит. Я могу без колебаний сказать, что биеннале наполнена постоянно обновляющейся энергией благодаря живому присутствию каждого», - заявил президент биеннале Пьетранджело Буттафуоко.

Венецианская биеннале - один из самых престижных международных форумов современного искусства. Она проводится раз в два года с 1895 года.