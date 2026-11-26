Мощные штормы по обе стороны Атлантики: в США отменяют сотни рейсов, Исландия готовится к удару стихии

Сильнейшая непогода нарушила транспортное сообщение в США, оставила сотни тысяч потребителей без электричества и вынудила власти Нью-Йорка впервые за столетнюю историю перенести традиционный парад в честь Дня благодарения. Тем временем в Северной Атлантике мощный циклон приближается к Исландии, где объявлены штормовые предупреждения.

США: полмиллиона домов и предприятий без электричества

Как сообщает Associated Press 26 ноября, мощный шторм сопровождается проливными дождями, сильным ветром и прибрежными наводнениями. Особенно сложная ситуация складывается на восточном побережье США - от Северной Каролины до Нью-Джерси.

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Более 500 тысяч домов и предприятий остались без электроснабжения. В нескольких районах перекрыты автомобильные дороги, спасательные службы эвакуируют людей из затопленных местностей. В штате Нью-Джерси объявлено чрезвычайное положение.

Стихия обрушилась на страну в один из самых напряженных для транспортной системы периодов года. Ожидалось, что в праздничную неделю в путешествия отправятся более 80 млн американцев.

По данным сервиса FlightAware, которые приводит BBC, в четверг уже отменили более 350 авиарейсов, еще около 700 были задержаны. Накануне число задержанных рейсов превысило 6800.

Нью-Йорк: впервые за сто лет перенесли знаменитый парад

Из-за угрозы сильного ветра организаторы традиционного парада Macy’s в честь Дня благодарения приняли беспрецедентное решение - перенести мероприятие с четверга, 26 ноября, на субботу, 28 ноября.

В этом году парад должен был состояться в сотый раз.

Подготовка к торжеству уже шла полным ходом: организаторы начали наполнять воздухом огромные фигуры сказочных и мультипликационных персонажей, которые ежегодно проплывают над улицами Манхэттена.

Однако, согласно официальному сообщению мэрии Нью-Йорка, порывы ветра могут достигать 105 км/ч. Наиболее опасный период ожидается во второй половине четверга и вечером, когда сильные осадки совпадут с высоким приливом.

Юбилейный парад пришлось отложить из соображений безопасности. В Филадельфии аналогичное праздничное шествие и вовсе отменили.

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На западном побережье США - угроза новых наводнений

Сложная обстановка складывается и на противоположном побережье страны. Серия тихоокеанских штормов принесет сильные осадки, ветер и снегопады в горных районах.

Особую опасность представляют исключительно высокие приливы, которые в сочетании со штормовыми волнами могут привести к затоплению прибрежных территорий.

В калифорнийском городе Пасифика мощная волна уже разрушила часть ранее закрытого пирса.

Предупреждения о возможных прибрежных наводнениях действуют от Калифорнии до штата Вашингтон. В центральной части страны, между тем, ожидаются сильные снегопады.

Исландия: штормовой ветер и угроза оползней

Тем временем к северо-западу Европы приближается глубокий атлантический циклон.

Метеорологическая служба Исландии объявила желтый уровень погодной опасности на большей части территории страны. В отдельных районах порывы ветра могут превышать 126 км/ч, особенно вблизи гор.

Некоторые предварительные расчеты европейских метеорологических моделей допускали усиление порывов до 160 км/ч, однако в обновленном официальном прогнозе ожидаемая интенсивность ветра была несколько снижена.

На востоке и юго-востоке Исландии дополнительную угрозу представляют продолжительные дожди. Почва уже перенасыщена влагой, поэтому синоптики предупреждают о возможных оползнях, камнепадах и подтоплении дорог.

Международный аэропорт Кефлавик предупредил пассажиров о возможных изменениях в расписании рейсов и рекомендовал регулярно проверять информацию о вылетах.

Штормовые предупреждения в ряде регионов Исландии сохранятся до пятницы, 27 ноября.