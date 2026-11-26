LEGO выпустит четыре новых набора к премьере сериала «Гарри Поттер»: что войдёт в коллекцию

IGN

Компания LEGO анонсировала четыре конструктора, посвящённых сериалу HBO «Гарри Поттер», премьера которого запланирована на декабрь 2026 года. Наборы основаны на событиях первой книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень». Продажи начнутся 1 января 2027 года, сообщает IGN.

В коллекцию вошли двухэтажный дом семьи Дурслей на Тисовой улице с чуланом под лестницей, гостиная факультета Гриффиндор с камином и пятью минифигурками, а также поезд «Хогвартс-экспресс» с платформой 9¾. В набор с поездом включены фигурки Гарри Поттера, Гермионы Грейнджер, Рона Уизли, Драко Малфоя и Молли Уизли.

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Четвёртый конструктор выпустят в серии BrickHeadz. В него войдут стилизованные фигурки Гарри Поттера, Драко Малфоя и Хагрида.

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Стоимость наборов составит от 24,99 до 99,99 доллара. Предзаказы на дом Дурслей и гостиную Гриффиндора уже открыты. Два других набора пока нельзя заказать заранее.

Премьера первого сезона сериала «Гарри Поттер» на HBO запланирована на 25 декабря 2026 года.

Ранее LEGO представила коллекцию из семи конструкторов к 50-летию франшизы «Звёздные войны». Один из наборов позволяет воссоздать оригинальный постер первого фильма саги - «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда».